Денисова: «Л-ДНР» заставляют людей голосовать на выборах в Госдуму РФ

Группировки «ДНР/ЛНР» принуждают работников бюджетной сферы отчитываться о регистрации на голосование на выборах в Госдуму России. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в комментарии телеканалу «Дом».



По ее словам, отказавшимся угрожают штрафами и увольнениями.



«С августа открыто 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта Российской Федерации, как же им проголосовать. Это, в первую очередь, учителя, это медицинские работники, это те люди, которые работают в этих органах власти, потому что они вынуждены, где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью», — сообщила она.

СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ в неподконтрольных Украине районах Донбасса накануне выборов в российскую Госдуму.