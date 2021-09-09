СБУ: В ОРДЛО ускорили незаконную выдачу паспортов РФ для обеспечения результата на выборах «Единой России»

Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей накануне выборов в российскую Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По информации СБУ, в РФ рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей ОРДЛО, поэтому с июня 2021 года принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.



«Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия", кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ», — подчеркивают в СБУ.



Большинство из «паспортизованных» людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса «Единой России», для чего была развернута масштабная агитация.



«Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ. Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции», — отметили в СБУ.



В спецслужбе напомнили, что в 2020 году во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза провозгласили заявление, что упрощенная процедура предоставления Россией гражданства значительному количеству жителей Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей. Евросоюз не признает такие паспорта и призвал других участников ОБСЕ не признавать их как юридически ничтожные документы.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, куда «Л-ДНР» будут подвозить людей, для них также организуют дистанционное голосование. Для этого группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги».



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.