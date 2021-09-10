Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине выявили 3 615 новых случаев коронавируса за сутки

10 сентября 2021, 08:08

В Украине выявили 3 615 новых случаев коронавируса за сутки

За четверг, 9 сентября, в Украине выявили 3 615 новых случаев заражения коронавирусом, что на 48 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 310 пациентов, а 76 человек умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 310 554 человек. Из этого количества выздоровели 2 218 873 пациента, а умерли 54 251 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Вчера провели 60 981 тестирование на коронавирус.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:17
«ДНР»: Более 400 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли
09:37
«ЛНР» сообщила о 118 заболевших коронавирусом за сутки и 8 смертях
23:56
Денисова: «Л-ДНР» заставляют людей голосовать на выборах в Госдуму РФ
21:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 сентября
16:29
«ДНР» не проводила тесты на ковид, но сообщила о 136 заболевших пневмонией за сутки
11:57
«ЛНР» сократит пропуск грузовиков через «границу» с Россией на дни выборов в Госдуму РФ
11:22
Шахта Засядько снова подверглась обстрелу — группировка «ДНР»
11:12
«ДНР»: На ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:47
«ЛНР» сообщила о 133 заболевших коронавирусом и 14 умерших за сутки
21:57
«ДНР»: Из-за обстрела обесточен вентилятор шахты Засядько, эвакуируют горняков
21:02
«ДНР» заявила о ранении двух жителей Донецка
20:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 сентября
16:15
В партии Путина признали, что Донецк — не Россия
15:23
В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе
12:42
«ДНР»: 292 человека заболели COVID-19, 95 умерли
все новости
11:44
Зеленский считает, что НАТО и ЕС будут терять позиции без Украины
11:20
Следующий обмен пленными может состояться после встречи в Нормадском формате, заявил президент
11:17
«ДНР»: Более 400 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли
11:01
Зеленский надеется на предметную встречу с Путиным
10:43
Станет трагической ошибкой Москвы: Зеленский — о возможности полномасштабной войны с Россией
10:32
На Донетчине за сутки выявили 110 заболевших коронавирусом, два человека умерли
10:09
Генассамблея ООН рассмотрит вопрос ситуации в ОРДЛО и в Крыму
09:37
«ЛНР» сообщила о 118 заболевших коронавирусом за сутки и 8 смертях
09:11
Данилов: Украинская армия может освободить Донецк и Луганск, если будет команда
08:40
Обострение на Донбассе: Ранены двое украинских военных, пострадала гражданская инфраструктура
08:08
В Украине выявили 3 615 новых случаев коронавируса за сутки
23:56
Денисова: «Л-ДНР» заставляют людей голосовать на выборах в Госдуму РФ
23:03
Суд по MH17 продолжил заслушивать родственников: плакали прокуроры и журналисты
21:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 сентября
21:01
В Мариуполе два класса отправились на карантин. У учеников нашли ковид
все новости
ВИДЕО
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция