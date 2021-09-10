В Украине выявили 3 615 новых случаев коронавируса за сутки

За четверг, 9 сентября, в Украине выявили 3 615 новых случаев заражения коронавирусом, что на 48 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 310 пациентов, а 76 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 310 554 человек. Из этого количества выздоровели 2 218 873 пациента, а умерли 54 251 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.



Вчера провели 60 981 тестирование на коронавирус.