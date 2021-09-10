Данилов: Украинская армия может освободить Донецк и Луганск, если будет команда

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова освободить оккупированную часть Донбасса, если получит такой приказ. Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1».



«Наша армия может выполнить любую задачу. И то, что наши ребята выполняли в Афганистане, ни одна страна мира не смогла выполнить», — отметил Данилов.



По его словам, ВСУ готовы к освобождению оккупированных территорий, но это повлечет многочисленные жертвы.



«Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» — сказал секретарь СНБО.



Данилов заверил, что украинская армия открывает ответный огонь на обстрелы боевиков, и НВФ после этого запрашивают режим «тишины».



Он подчеркнул, что ВСУ сегодня имеют высокую боеготовность. При этом в урегулировании ситуации на Донбассе Украина выбрала политико-дипломатический путь, и сейчас реализуется этот сценарий.