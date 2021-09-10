Обострение на Донбассе: Ранены двое украинских военных, пострадала гражданская инфраструктура

За прошедшие сутки, 9 сентября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции НВФ обстреливали в районе Гранитного, Красногоровки, Нью-Йорка, Новозвановки, Катериновки. Боевики открывали огонь из минометов 82 и 120 калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.



Боевики накрыли плотным огнем позиции украинских военных вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. НВФ совершили многочисленные обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также обстреляли окрестности Верхнеторецкого, где повреждены постройки дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.



В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи их доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного — тяжелое, другого — удовлетворительное.



На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.



По состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксировано.



В группировке «ДНР» заявили, что в четверг подверглись обстрелам их позиции в районе шахты «Трудовская» в Донецке, у поселков Васильевка и Ленинское. Кроме того, «ДНР» сообщила, что в результате обстрела повреждения получил Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, поврежден фасад здания и остекление.



Группировка «ЛНР» сообщила, что за прошлые сутки ее позиции попали под обстрел возле поселков Крымское и Фрунзе.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 8 сентября 2021-го выявила не менее 55 935 нарушений режима прекращения огня.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.