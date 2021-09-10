Следующий обмен пленными может состояться после встречи в Нормадском формате, заявил президент

Следующий обмен пленными может пройти в результате встречи глав государств Нормандского формата. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming 2021.



«Если будет встреча в Нормандском формате — мы работаем над этой встречей — то будет возвращение какого-то количества людей», — сказал Зеленский.



При этом он подчеркнул, что не верит в возможность обмена «всех на всех» из-за позиции России.



«Все, о чем мы договариваемся, Россия никогда 100%-но не делает. Но если будет встреча — будет какой-то результат. А результат — 100 человек, 50, два — да сколько будет», — отметил Зеленский.



Президент добавил, что подобная ситуация происходит и в вопросах разминирования, и открытия КПВВ, о чем договаривались в декабре 2019 года в Париже.



«Пожалуйста, все КПВВ со своей стороны мы открыли. Ждем "ту сторону". Это зависит от политической воли одного человека», — подчеркнул Зеленский.

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