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В Миссии ОБСЕ сообщили подробности о ранении мужчины в Донецке

10 сентября 2021, 12:18

В Миссии ОБСЕ сообщили подробности о ранении мужчины в Донецке

Житель Петровского района Донецка получил осколочные ранения в результате обстрела. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 9 сентября.

Мужчина (50–59 лет) рассказал наблюдателям, что получил ранения в микрорайоне Трудовские 29 августа. По его словам, находясь на заднем дворе своего дома, он слышал стрельбу и взрывы. Затем он увидел, как снаряд попал в стену его дома, после чего мужчина почувствовал боль в спине, плече и локте и увидел, что его ранили. Жена, которая находилась в тот момент в доме, помогла ему добраться в больницу в Донецке.

7 сентября наблюдателям показали медицинскую справку из больницы в Донецке, согласно которой этот мужчина получил осколочные ранения туловища, плеча и руки, сопоставимые с ранениями от взрыва.

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