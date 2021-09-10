В Миссии ОБСЕ сообщили подробности о ранении мужчины в Донецке

Житель Петровского района Донецка получил осколочные ранения в результате обстрела. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 9 сентября.



Мужчина (50–59 лет) рассказал наблюдателям, что получил ранения в микрорайоне Трудовские 29 августа. По его словам, находясь на заднем дворе своего дома, он слышал стрельбу и взрывы. Затем он увидел, как снаряд попал в стену его дома, после чего мужчина почувствовал боль в спине, плече и локте и увидел, что его ранили. Жена, которая находилась в тот момент в доме, помогла ему добраться в больницу в Донецке.



7 сентября наблюдателям показали медицинскую справку из больницы в Донецке, согласно которой этот мужчина получил осколочные ранения туловища, плеча и руки, сопоставимые с ранениями от взрыва.