Жители ОРДЛО и Крыма с российскими паспортами остались гражданами Украины — Денисова

Жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса, получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Зачастую их вынуждают получать документы РФ и заставляют голосовать на российских выборах. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «Украина 24».



«Из наших граждан, которые живут на оккупированных территориях в Крыму, — более 2 млн получили паспорта. Там же нельзя жить без этого "аусвайса" — не заплатить за коммунальные услуги, ребенка не отвести в школу, не получить медицинскую помощь. И мы признаем то, что невозможно. Но ведь граждане, которые получили этот "аусвайс", не стали гражданами Российской Федерации только, они остались гражданами Украины. Так же и в ОРДЛО», — сказала Денисова.



Она подчеркнула, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно множество примеров принудительной паспортизации и регистрации для голосования на выборах.



«Как нам рассказывают врачи и учителя: если они не получат эти паспорта, на сегодня это более 600 тысяч, если они не сделают скрины с компьютеров, где они зарегистрируются для голосования в Госдуму, если они не сделают скрины своей семьи, что они тоже зарегистрировались, — их просто уволят», — сообщила омбудсвумен.



По словам Денисовой, для проведения выборов в ОРДЛО открыто 396 специальных пунктов, из них 141 — в Луганской области, остальные в Донецкой.



«Они консультируют, обязывают наших граждан прежде всего получать паспорта, а потом вынуждают их голосовать. И не надо никуда ехать, нужно прийти и проголосовать электронно», — добавила Денисова.