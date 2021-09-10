«Л-ДНР» с 17 по 19 сентября закроют «границу» с Россией для всех, кроме голосующих на выборах в Госдуму — правозащитники

Группировки «ЛНР» и «ДНР» на период с 17 по 19 сентября ограничивают работу пунктов пропуска на «границе» с Россией. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



По информации правозащитников, в эти дни «Л-ДНР» не будут пропускать через КПП на «границе» с Россией жителей ОРДЛО, имеющих украинский паспорт, а также тех, кто не имеет паспорт РФ.



«17, 18, 19 сентября "граница" будет работать только для тех, кто едет на голосование. Пропуск лиц не имеющих паспорт РФ, или преследующих другие цели — осуществляться не будет», — сообщают в «Восточной правозащитной группе».



Там также добавили, что группировки «ЛНР» и «ДНР» уже дали команду местным перевозчикам, чтобы те отменяли рейсы с 17 по 19 сентября.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, куда «Л-ДНР» будут подвозить людей, для них также организуют дистанционное голосование. Для этого группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги».



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.