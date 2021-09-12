Меркель: Украина должна быть транзитером российского газа и после 2024 года

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что Украина и в дальнейшем должна оставаться транзитной страной для российского газа и после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения между двумя странами о транзите. Соответствующее заявление Меркель сделала в субботу, 11 сентября, по результатам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий, передает DW.



«Я четко дала понять, что нам важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с польским премьером.



В то же время Матеуш Моравецкий отметил, что сохранение за Украиной и Польшей статуса стран-транзитеров российского газа в ЕС, несмотря на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», снизит вероятность шантажа со стороны России.



«Гарантии транзита газа через территорию Украины, Польши в Западную Европу ... является тем элементом, который уменьшает возможность шантажа со стороны России, шантажа ценам, но, что гораздо важнее, политического шантажа», — сказал он.

10 сентября компания «Газпром» заявила о завершении строительства газопровода «Северный поток-2».



«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, Польши, Беларуси и других транзитных государств.



Действующее соглашение между Украиной и РФ на транзит истекает в 2024 году.



