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«Газпром» заявил о завершении строительства «Северного потока – 2»

10 сентября 2021, 12:37

«Газпром» заявил о завершении строительства «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром» в своем телеграм-канале.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено», — говорится в сообщении.

«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, Польши, Беларуси и других транзитных государств. 

В случае запуска «Северного потока — 2» Украина рискует потерять порядка 2 миллиардов долларов от транзита российского газа в Европу. Действующее соглашение на транзит заканчивается в 2024 году.

Для начала работы газопровода его еще необходимо сертифицировать. При этом европейское законодательство запрещает поставщику газа владеть трубопроводами и монопольно поставлять по ним газ. Таким образом, российский «Газпром» будет ограничен в доступе к газопроводу. По мнению экспертов, эти правила будут стоить «Северному потоку – 2» дополнительных времени и денег, но не остановят его запуск.

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