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Зеленский еще не решил, поедет ли в США на Генассамблею ООН

12 сентября 2021, 14:58

Зеленский еще не решил, поедет ли в США на Генассамблею ООН

Президент Владимир Зеленский еще не принял решение о поездке на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, вероятность этого сейчас 50/50. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом».

Он рассказал, что службы Офиса президента делают все, чтобы визит состоялся, но окончательное решение примет сам президент.

«Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени — день туда, день обратно на перелет — ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет», — пояснил пресс-секретарь.

Никифоров отметил, что окончательное решение будет опираться на целесообразность поездки.

«Должна быть какая-то польза. Если польза — какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов — оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50».

76-я сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

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