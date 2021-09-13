Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

JIT: Мы обратились к жителям Курска, так как РФ не помогает следствию по MH17

13 сентября 2021, 19:53

JIT: Мы обратились к жителям Курска, так как РФ не помогает следствию по MH17

Россия отказывается способствовать расследованию обстоятельств крушения рейса МН17 в небе над Донбассом, поэтому международная следственная группа (JIT) обратилась к жителям Курска. Об этом заявил прокурор JIT во время своего выступления в судебном комплексе «Схипхол» в понедельник, 13 сентября.

Об этом передает «Укринформ».

«Был опубликован призыв к жителям Курска, а также видеообращение. Дело в том, что Россия передает недостоверную информацию, отказывается сотрудничать. Поэтому пришлось обратиться к жителям Курска», — сказала она во время своего выступления в суде.

Читайте также:

Следствие по MH17 просит жителей Курска помочь в установлении членов расчета ЗРК «Бук»

По ее словам, расследование значительно продвинулось, но до сих пор продолжается.

«Мы не ожидаем, что расследование относительно экипажа "Бука" и командования завершится раньше конца 2022 года», — отметила она.

Сегодня слово в суде также взяли 10 родственников погибших при сбивании самолета. Уже завтра выступят еще 8 человек.

Еще по теме

Прочее
MH17

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:10
«ДНР» предлагает жителям ОРДО сесть на поезд в день российских выборов
14:21
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
12:54
«ЛНР»: В дачном селе произошел крупный пожар
12:30
«ДНР»: Житель Тореза хранил взрывчатку и боеприпасы
11:00
«ЛНР»: Восемь человек умерли от ковида за сутки
10:13
«ДНР»: Почти тысяча пациентов с пневмонией – на кислородной поддержке
23:40
Главные новости Донбасса за неделю
22:50
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР»: 161 новый случай COVID-19 и 16 умерших
22:57
«Единороссы» открыто признали, что идет «эксперимент» по присоединению части Донбасса к России
21:30
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
19:41
«ДНР» заявила, что нефтебазу в Донецке подорвали с беспилотника
16:10
В понедельник «ДНР» на день откроет пункт пропуска «Еленовка»
14:47
«ДНР»: От коронавируса за сутки умер 31 человек
13:36
Взрыв в Донецке: пожар на нефтебазе
все новости
20:59
Экс-командир боевиков в «Оплоте» взят под стражу
19:53
JIT: Мы обратились к жителям Курска, так как РФ не помогает следствию по MH17
18:23
СН: Через неделю ВСК начнет рассматривать вопросы по Иловайску и переговорам Медведчука
17:39
Боевики 4 раза стреляли на Донбассе
17:10
«ДНР» предлагает жителям ОРДО сесть на поезд в день российских выборов
16:39
Житель Луганской области продавал поддельные ковид-сертификаты и тесты
15:34
В Кабмине рассказали, чего ждать украинцам после перехода в «желтую» зону
14:21
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13:14
На Луганщине за сутки – 37 новых пациентов с ковидом
12:54
«ЛНР»: В дачном селе произошел крупный пожар
12:30
«ДНР»: Житель Тореза хранил взрывчатку и боеприпасы
12:14
Лукашенко хочет разместить российские военные комплексы на границе с Украиной
11:00
«ЛНР»: Восемь человек умерли от ковида за сутки
10:13
«ДНР»: Почти тысяча пациентов с пневмонией – на кислородной поддержке
08:57
Показатели ковида в Донецкой области резко снизились за выходные
все новости
ВИДЕО
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
11 сентября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция