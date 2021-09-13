JIT: Мы обратились к жителям Курска, так как РФ не помогает следствию по MH17

Россия отказывается способствовать расследованию обстоятельств крушения рейса МН17 в небе над Донбассом, поэтому международная следственная группа (JIT) обратилась к жителям Курска. Об этом заявил прокурор JIT во время своего выступления в судебном комплексе «Схипхол» в понедельник, 13 сентября.



Об этом передает «Укринформ».



«Был опубликован призыв к жителям Курска, а также видеообращение. Дело в том, что Россия передает недостоверную информацию, отказывается сотрудничать. Поэтому пришлось обратиться к жителям Курска», — сказала она во время своего выступления в суде.

По ее словам, расследование значительно продвинулось, но до сих пор продолжается.



«Мы не ожидаем, что расследование относительно экипажа "Бука" и командования завершится раньше конца 2022 года», — отметила она.



Сегодня слово в суде также взяли 10 родственников погибших при сбивании самолета. Уже завтра выступят еще 8 человек.