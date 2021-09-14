В СЦКК назвали недавние обстрелы на Донбассе самыми масштабными за последние 5 лет

Обстрелы незаконных вооруженных формирований на Донбассе 11-12 сентября стали одними из самых масштабных за последние пять лет. Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Апполонов в интервью телеканалу «Дом».



По словам Апполонова, боевики перестали соблюдать подписанные в июле 2020 года договоренности о режиме прекращения огня, и количество обстрелов растет в геометрической прогрессии.



«Я уверенно могу сказать, что на протяжении последних пяти лет такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны вооруженных формирований России я не помню. Даже если мы посмотрим прошлый год, июль 2020 года — после заключения соглашений о режиме прекращения огня, до Нового года, было более-менее. НВФ придерживались режима прекращения огня. Но в начале этого года, май, июнь — обстрелы растут в геометрической прогрессии», — отметил он.

С 6 по 12 сентября в результате обстрелов на Донбассе погибли четыре военнослужащих, еще 17 получили ранения.