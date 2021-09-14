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В Краматорске обсуждают место для строительства крематория

14 сентября 2021, 21:53

В Краматорске обсуждают место для строительства крематория

Мэр Краматорска Александр Гончаренко предложил построить крематорий на одном из городских кладбищ. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

По его словам, в настоящее время в Краматорске есть 11 кладбищ. При этом открыты и полноценно функционируют только два: «Новое» и «Ивановское». На других разрешено выполнять только подзахоронение рядом с родственниками.

«В среднем в Краматорске осуществляется около 2,5-3 тысяч захоронений в год. При сохранении такой статистики земельных участков на открытых кладбищах хватит примерно на выполнение 30 тысяч традиционных захоронений, обеспечив потребность города на 13-15 лет. К примеру, площадь "Нового" кладбища — 52 гектара, и оно уже заполнено на 35%», — описал ситуацию мэр.

Гончаренко отметил, что идею создания в городе кремационного комплекса — крематория и колумбария — он обсудил с директором СКП «Ритуальная служба» Германом Писаренко.

«Уверен, что строительство крематория в Краматорске решит проблему поиска новых территорий для захоронения не только в нашем городе, но и в соседних. Ведь сейчас ближайший — в Харькове, и стоимость транспортировки очень не маленькая. Что насчет места расположения, то как вариант — территория "Нового" кладбища. Площадь пока позволяет, плюс необходимая дистанция от жилых кварталов есть», — добавил мэр Краматорска.

Он отметил, что сейчас в Украине действуют только три крематория — в Киеве, Харькове и Одессе. Планируется строительство в Днепре и Запорожье, также это рассматривают в Луцке и Львове.

В Краматорске депутаты горсовета подняли вопрос строительства крематория, хотя впервые эту идею выдвигали еще четыре года назад. В мае 2017 года собрала необходимое количество подписей горожан петиция о необходимости строительства крематория. Однако городская власть тогда не поддержала инициативу. В ответе на петицию отмечалось, что в соответствии с государственными санитарными нормами крематории могут быть размещены в городах с населением более миллиона человек. Таким образом, строительство крематория на территории Краматорска было признано нецелесообразным.

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