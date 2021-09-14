Донбасс, Крым, COVID-19: Кулеба озвучил приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал три приоритета Украины на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба украинского МИД.



Кулеба провел телефонный разговор с председателем сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.



«Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. 23 августа в Киеве состоялся саммит инаугурации Крымской платформы, которая консолидирует международные усилия для деоккупации Крыма. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку ее работы со стороны ООН, ведь достижение конечной цели Крымской платформы — возвращение Крыма — восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права», — подчеркнул министр.



Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе.



Глава МИД также сказал, что вторым приоритетом на 76-й сессии Генассамблеи ООН станет улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.



«ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры», — отметил Кулеба.



Третьим приоритетом, по его словам, станет преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.