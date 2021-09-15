США могут передать Украине защитную систему «Железный купол»

Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»), сообщает издание Politico.



Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.



В Офисе президента Украины заявили, что это стало результатом договоренностей, которые были достигнуты во время визита Владимира Зеленского в США.



В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов, не включая передачу систем ПВО.



Согласно поправке, Министерство обороны США должно представить в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.



«Предложение продать или отправить Киеву новые системы противовоздушной обороны, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Москвой, которая с 2014 года ведет прокси-войну на востоке Украины и расценивает такую передачу недалеко от ее границы как провокацию. Россия давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована в наступательных целях, но США и НАТО это обвинение отвергли», — пишет издание.



Как отмечается, законопроект об оборонном бюджете США на 2022 год не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать украинцам. Но один сотрудник Конгресса сказал журналистам, что две армейские батареи «Железный купол» являются главными кандидатами.



При этом есть вопросы к эффективности ограниченной системы Iron Dome в Украине.



«С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня. Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батарее защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины», — считает директор программы исследований России в CNA Майкл Кофман.

Система Iron Dome («Железный купол»), созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.