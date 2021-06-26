Для аэропорта и не только: Будет ли «Железный купол» в Мариуполе

«Железный купол» в Израиле. Фото: Israel Defense Forces

Этой весной весь мир в очередной раз увидел, как работает противоракетная система «Железный купол» в Израиле. Сотни ракет, выпущенных палестинским исламистским движением «ХАМАС», были перехвачены и ликвидированы, таким образом предотвратив разрушения инфраструктуры и человеческие жертвы. Может ли быть подобная защита установлена в Мариуполе, который борется за открытие аэропорта, – разбирались журналисты «Новостей Донбасса».



Эффективная защита



Сейчас система «Железный купол» не имеет аналогов в мире. Пусковая установка автоматически обнаруживает и сбивает вражеские ракеты в радиусе 70 км и на высоте до 10 км. Одна батарея «Железного купола» может защитить территорию площадью 150 кв. км.



Подполковник запаса Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, депутат горсовета города Бат-Ям Арье Зайден рассказал, насколько эффективно сработал купол защиты во время последних атак в Израиле. «В этот раз плотность была очень высокой, была ночь, когда они выпустили четыре залпа по 150 ракет, и тогда эффективность купола была около 86-90%», – отметил Зайден.

Над установкой этой системы или подобной ей задумались в Мариуполе. В первую очередь, для того, чтобы открыть аэропорт, который находится в 40 км от линии соприкосновения.



Заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров говорит, что город ищет не именно «Железный купол», а в принципе техническое решение для гарантий безопасного ависообщения с городом.



«Возможно, военно-техническое решение, которое позволит обеспечить безопасность полетов, безопасность открытия аэропорта в городе Мариуполе. Только это условие позволит нам начать полеты из Мариуполя. Мы не говорим, что именно этот способ нам подходит, нам подходит любой способ, который обеспечит нам безопасность», – утверждает заместитель мэра.

Аэропорт Мариуполя закрыт с 2014 года. Фото: lifecity.com.ua

Эксперты говорят, что для защиты такого объекта, как аэропорт, «Железный купол» – эффективная система.



«Что касается эффективности защиты аэропорта, она достаточно высокая, 90%. Будет зависеть от плотности огня с фронта. Самолеты летали, меняли курс, но летали, даже когда были обстрелы в центр страны», – вспоминает Арье Зайден обстрелы в Израиле.



Что добротно – то дорого



Мариупольская городская власть заявляет, на защитную систему «Железный купол» необходимо 50 миллионов евро, которые местный бюджет не потянет, поэтому хотят попробовать привлечь инвестиции извне. А в конце июня даже планируется визит делегации из Израиля.



С министерством обороны этот вопрос власти Мариуполя пока не обсуждали. В то же время, в мае министр обороны Андрей Таран заявил, что последние события в Израиле показали необходимость наличия в стране системы противоракетной обороны.



«"Железный купол" – один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола"», – сказал Таран.



Помимо того, что «Железный купол» не имеет аналогов, это очень дорогостоящая система. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что ее содержание в случае регулярного использования обойдется в сотни тысяч долларов.

Как работает «Железный купол». Фото: Defence Express

«Если мы покупаем эту батарею, то каждый выстрел – надо пополнять боекомплект, то есть порядка 100 тысяч долларов. Обучение персонала произойдет одноразово, а потом нам необходимо будет покупать запчасти, но в основном те, которые будут выходить из строя. Это пусковые установки, потому что они изнашиваются, когда реальная стрельба происходит. Самыми дорогими будут боеприпасы, и они будут расходоваться постоянно, если будут применяться», – говорит Жданов.



«Железный купол» уже купили и поставили себе на вооружение США, Канада, Индия, Финляндия и ряд других стран. В этом году Грузия начала переговоры о закупке системы. Но захочет ли Израиль продать «Железный купол» Украине – вопрос.



«Мы такая страна, что мы должны будем гарантировать сохранность этого комплекса и нераспространения технологий и секретов, которые будут нам переданы, в связи с покупкой этого комплекса. Я не уверен на сегодняшний день, что мы это можем гарантировать», – подчеркивает Олег Жданов.



Отечественные разработки



Сейчас в Украине говорят о том, чтобы разработать собственные системы противоракетной обороны подобного уровня. Эксперты заявляют, что для этого необходимы большие деньги. Бюджета министерства обороны, который составляет около 4 миллиарда долларов, будет недостаточно. А пока в Украине военные промышленники занимаются разработкой более простых систем.



Заместитель генерального директора ГП «Гос ККБ "ЛУЧ”» Георгий Петров рассказал, что в бюро разрабатывают зенитные комплексы средней и малой дальности, но на них пока заказов Минобороны нет.



«Мы занимаемся этим вопросом, у нас есть проект – это зенитный комплекс средней дальности, есть зенитные комплексы ближнего действия, которые мы предлагаем нашему министерству обороны, ракета зенитная “Коралл”, где мы прошли аван-проект, но Минобороны пока не заказывает нам этот комплекс», – говорит Петров.



«Железный купол» – это лишь часть противоракетной обороны Израиля. В Украине же полной единой системы не существует, и ее создание стоит десятки миллиардов долларов.

«Железный купол» – часть системы ПВО в Израиле. Фото: REUTERS

«Для того, чтобы была полная противоракетная оборона, надо создать систему в стране единую, с единым центром управления, анализа и обработки данных, и она должна включать в себя комплексы с оперативной дальностью. С дальностью до 100-200 км и комплексы с дальностью до 300 км. И с высотой поражения цели до 100 км», – перечислил военный эксперт Олег Жданов.



Не только для аэропорта



И хотя на данный момент так называемая «горячая фаза» конфликта на Донбассе прошла, риск, что Мариуполь будет обстрелян, как в 2015 году, когда погибло три десятка человек, – существует. И 20 снарядов «Железного купола» будет достаточно, чтобы ликвидировать 40 снарядов российского «Града», говорят эксперты.

Последствия обстрела Мариуполя в 2015 году. Фото: УНИАН

«Ракеты железного купола не попадают прицельно в ракету той же системы "Град" или "Смерч". Они взрываются рядом и взрывной волной их уничтожают. Если плотность ракет врага достаточно велика, то несколько ракетами "Железного купола" можете уничтожить большинство. Я думаю, что даже если будет работать несколько батарей "Смерча" плотно против Мариуполя, все равно более 70% будет сбито, и это неплохой результат», – считает военнослужащий ЦАХАЛа Арье Зайден.



Но в Мариупольском горсовете надеются, что повода для применения этой системы вообще не будет. И планируют ее купить исключительно лишь как гарантию безопасности для авиакомпаний, которые хотят пригласить в будущий аэропорт.



В тоже время в свете возможного обострения российской агрессии в подобной эффективной системе защиты нуждаются не только города Донбасса, но и вся Украина.