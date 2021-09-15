Пенсионерам установили доплату в 300 гривен: Кто и когда получит надбавку

Правительство установило новую ежемесячную доплату для пенсионеров в сумме 300 гривен для людей возрастом от 70 до 75 лет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду.



«С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это будет касаться тех категорий граждан, пенсия которых меньше размера средней заработной платы за 2020 год», — сказал Шмыгаль.



Глава правительства напомнил, что с октября этого года доплаты по 400 гривен уже начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет, а с прошлого года доплаты по 500 гривен стали получать люди старше 80 лет.

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