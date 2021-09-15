«ЛНР» приговорила двух «чиновников» к 8 и 13 годам тюрьмы за «госизмену»

Так называемый «верховный суд» при группировке «ЛНР» приговорил к 8 и 13 годам лишения свободы двух «чиновников». Их признали виновными в «государственной измене и злоупотреблении должностными полномочиями». Об этом сообщила пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».



Как утверждают в «ведомстве», в апреле 2019 года «одна из подсудимых, занимая государственную должность, незаконно получила доступ к электронной информации, которая содержала сведения, составляющие государственную тайну». Впоследствии она якобы поделилась информацией со вторым «подсудимым», который «из корыстных мотивов и для создания негативного общественного резонанса передал эти сведения иностранной разведке на территорию Украины».



В «генпрокуратуре» также утверждают, что мужчина занимал руководящую должность на одном из «государственных предприятий», подведомственных «министерству здравоохранения ЛНР», и с июня 2018 года по апрель 2019 года «фактически воспрепятствовал» ввозу социально значимого медицинского препарата, якобы с целью «смещения ряда высокопоставленных руководителей министерств и ведомств республики».



Отмечается, что «подсудимые вину в инкриминируемых им преступлениях не признали».