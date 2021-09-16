ОБСЕ подтвердила ранение двух жителей Докучаевска вследствие обстрела 11 сентября

Два мирных жителя временно неподконтрольного Докучаевска пострадали в результате обстрела 11 сентября. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Мужчина 60-69 лет по телефону сообщил наблюдателям, что утром 11 сентября, когда он находился в подвале своего дома на улице Ленина 41А, он услышал, как «некий предмет попал в наружную стену дома, и почувствовал боль в руке и ноге».



Женщина 50-59 лет рассказала команде Миссии, что вышла на улицу после обстрела, в это время произошел еще один взрыв. По ее словам, снаряд попал в стену дома на улице Ленина 41А. В результате разрыва снаряда ее ранило в плече и туловище.



Медперсонал больницы Докучаевска подтвердил наблюдателям, что в этот день, 11 сентября, к ним поступили мужчина и женщина с множественными осколочными ранениями.

Ранее в группировке «ДНР» заявили о ранении двух человек в результате обстрела временно неподконтрольного Докучаевска.