В «ДНР» заявили о ранении двух человек в результате обстрела

В группировке «ДНР» заявили о ранении двух человек в результате обстрела временно неподконтрольного Докучаевска.



Незаконные вооруженные формирования заявили, что утром 11 сентября город был обстрелян из 120 мм минометов и БМП-2. Днем появилась информация о том, что ранены мирные жители, находившиеся по адресу ул. Ленина, 41а.



Ушиб и ссадину плеча получила 59-летняя женщина, а 65-летний мужчина – множественные осколочные ранения предплечья и голени.



Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска.