Счастье попало под обстрел. Ранен глава военно-гражданской администрации

Пророссийские боевики на Донбассе утром 16 сентября обстреляли город Счастье Луганской области. Ранения получил глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.



Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС, передает hromadske.

Фото: Гуманитарная миссия «Прописка»

Обстрелы происходили дважды: в 6:40 и 7:30. По предварительной информации, боевики использовали миномет калибра 82 мм.



В ходе минометного обстрела было повреждено остекление в 9 квартирах трехэтажного жилого дома, также осколками поврежден гражданский автомобиль. Кроме того, обстреляно административное здание пограничной службы.



Также под обстрел попал прибывший на место происшествия руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец. Он сейчас находится в больнице с повреждением ноги. Его состояние здоровья — удовлетворительное.