Обстрел Счастья расследуют как теракт

СБУ начала досудебное расследование в связи с обстрелом военных и гражданских объектов прифронтового города Счастье в Луганской области. Происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 258 УК — террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Утром 16 сентября боевики обстреляли район дислокации Луганского пограничного отряда в Счастье, в результате чего повреждены соседний жилой дом, военные и гражданские автомобили. Ранение получил глава местной военно-гражданской администрации. Он госпитализирован.



По предварительным выводам, боевики стреляли из крупнокалиберных минометов, которые запрещены Минскими соглашениями.



«Впрочем, не исключается, что мины выпущены с использованием БПЛА», — говорится в сообщении.



На месте событий работает оперативно-следственная группа СБУ, которая допрашивает свидетелей и очевидцев