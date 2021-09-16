Арестович: Зеленский на Генассамблее ООН заявит о нарушениях на российских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поставит вопрос о привлечении Россией украинцев, проживающих в отдельных районах Донбасса, к голосованию на выборах в Госдуму. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



«Мы не можем влиять на волеизъявление, потому что мы не контролируем эту территорию, там осуществляет контроль оккупант — Российская Федерация. Но мы можем повлиять на голосование. Вчера Европарламент рекомендовал Еврокомиссии не признавать вообще выборы в Российской Федерации. Такая политическая позиция в Европарламенте есть», – сказал Арестович.



Он отметил, что такое голосование может проходить также на таких непризнанных территориях, как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Таким образом, Россия может попасть в новую международную изоляцию.



«Путин уже не поехал на Генассамблею ООН, а наш президент, я так понимаю, поставил вопрос там в полный рост», — добавил Арестович.



Спикер украинской делегации в ТКГ также сказал, что МИД Украины будет реагировать на привлечение украинцев к выборам в Госдуму, будут направлены соответствующие обращения в ОБСЕ и другие международные организации.



«Я думаю, вершиной этого станет соответствующее заявление президента в ООН. А дальше будет комплексная реакция разных стран, переговоры на этот счет, и возможно мы будем работать над какой-то резолюцией ООН. По крайней мере, мы сделаем все, чтобы последствия для Российской Федерации, допустившей такое грубое нарушение украинского законодательства и Нормандских договоренностей, были максимальными», — подчеркнул Арестович.