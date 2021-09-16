Кулеба: Украина зафиксирует нарушение Россией международного права в связи с проведением выборов на оккупированных территориях

Украина зафиксирует проведение Россией выборов в Государственную думу на оккупированных территориях Крыма и Донбасса как нарушения международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.



Он отметил, что неслучайно ранее Россия отказалась продлевать мандат двух миссий ОБСЕ, которые работали в пунктах пропуска на российско-украинской границе, который сейчас Украина не контролирует.



«Отсутствие этих миссий способствует как раз усилиям России по устройству этих "избирательных каруселей", подвозу избирателей для создания эффекта волеизъявления людей», — сказал Кулеба.



Он подчеркнул, что согласно международному праву, единственный статус, которым обладает Россия в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей — это государство-оккупант.



«И то, что она делает, организуя там свои национальные выборы, является нарушением международного права. В связи с этим мы будем реагировать по уже отработанной схеме: будем фиксировать эти нарушения, обращаться к партнерам», — отметил Кулеба.



Глава МИД добавил, что Россия проведет выборы на оккупированных украинских территориях, поскольку она их контролирует, «но всему приходит конец, и российской оккупации конец придет, и когда это произойдет, за эти зафиксированные случаи правонарушений РФ — за все придется заплатить».

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, куда «Л-ДНР» будут подвозить людей, для них также организуют дистанционное голосование. Для этого группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги».



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.



Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.