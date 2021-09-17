МИД осудил российские выборы на Донбассе и в Крыму

Министерство иностранных дел Украины осудило незаконное проведение выборов в Государственную Думу России в оккупированном Крыму, а также привлечение к голосованию жителей неподконтрольной части Донбасса с российскими паспортами.



«МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способ паспортами граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.



Там указали, что рассматривают организацию и проведение незаконного голосования «как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».



В МИД отметили, что указанные действия РФ также грубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права, обязательства РФ по международным договорам, сторонами которых являются Украина и Россия, законодательство Украины, а также противоречат Уставу ООН, ряду резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Хельсинкскому Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.



В МИД подчеркнули, что проведение Россией выборов в оккупированном Крыму является незаконным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.



Кроме того, указывается, что привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти полтора миллиона избирателей, которые сейчас проживают в оккупированном Крыму, «существенно исказят результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность».



«Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму, а также организации участия в этих выборах граждан Украины с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины», — заявили в МИД Украины.



Внешнеполитическое ведомство призвало иностранные государства и международные организации «решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимность сформированной таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций».