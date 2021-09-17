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ГБР не получило подтверждений, что спецоперация по «вагнеровцам» готовилась в Украине

17 сентября 2021, 12:31

ГБР не получило подтверждений, что спецоперация по «вагнеровцам» готовилась в Украине

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявляет, что следствие по «делу вагнеровцев» не получило подтверждения информации о том, что на территории Украины проводилась такая операция. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Это уголовное производство чрезмерно политизировано. Мы провели допросы высокопоставленных должностных лиц, правоохранителей, представителей разведывательных органов Украины. Также запросили материалы у правоохранительных и разведывательных органов, которые бы подтвердили или опровергли проведение такой операции», — рассказал Сухачев.

Он сообщил: «В настоящее время никакой информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили. По результатам допросов должностных лиц такая информация также не получена».

Говоря о репортаже CNN о якобы помощи американской стороны по организации операции, и.о. директора ГБР сказал: «Анализировали его (репортаж) со следователем дважды и не выявили каких-либо фактических данных, которые бы это СМИ могло предоставить следствию как версию или направление для исследования».

Что касается временной следственной комиссии парламента (ВСК) по «делу вагнеровцев», то, по словам Сухачева, представителей ГБР не приглашают на заседания и информацию не направляют.

Отвечая на вопрос о том, готово ли ГБР приобщить к делу материалы отчета ВСК, когда будет принято окончательное решение, и.о. директора ГБР сказал: «Если ВСК направит на наш адрес соответствующий отчет, понятно, что будем его изучать в рамках расследования указанного уголовного производства».

В то же время, по словам Сухачева, у ГБР есть коммуникация с парламентскими комитетами по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам обороны и нацбезопасности.

«Если они предоставят следствию информацию — мы обязательно ее изучим и используем в ходе расследования», — добавил и.о. директора ГБР.

8 сентября на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК «Вагнер». По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения «ложны».

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер», которые «принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

«Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации», — сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер»: они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату «вагнеровцев», назвав идею такой операции «идеей других стран».

Он отметил, что в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. «Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях», — сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что «не подведет» и «разберется». «Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор», — отметил Зеленский.

10 сентября 2021 года председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») заявила, что непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолёта с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было, а проводилось специальное разведывательное мероприятие.

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