США знали о спецоперации по задержанию наемников ЧВК «Вагнера», которая якобы была сорвана в августе 2020 года. Кроме того, Штаты также оказывали помощь для ее проведения.



Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.



По их словам, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации Центрального разведывательного управления (ЦРУ) во время организации операции.



Однако высокопоставленный чиновник из США на условиях анонимности сказал CNN, что эти утверждения «ложны». Он признал, что американская разведка знала об операции, однако отрицает какую-либо причастность к ней.



Американский чиновник предположил, что заявления о помощи США могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции.



Как сообщили телеканалу экс-сотрудники украинской военной разведки, они организовали операцию, чтобы выманить подозреваемых военных преступников из России.



Украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на 5 тысяч долларов за защиту нефтяных объектов в Венесуэле.



о словам источников, на эту приманку попались сотни потенциальных российских претендентов, что позволило украинским разведчикам выявить подозреваемых в военных преступлениях.



Согласно утверждениям источников CNN, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой был сбит «Боинг» рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Еще четверо были членами группы, которая ответственна за крушение украинского военного самолета и гибель 70 человек на его борту.



Украинские источники CNN утверждают, что неудача со спецоперацией стала серьезным ударом для разведки. По их словам, украинские разведчики почти 18 месяцев работали над задержанием российских подозреваемых.



«Если бы эти люди оказались здесь, в Украине, подробности их преступных действий стали бы известны всему миру. Украина могла бы привлечь их к ответственности и показать, что наша борьба с Россией серьезна и что мы не будем поднимать руки в знак капитуляции», — сказал телеканалу один из источников.

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения ложью. Кроме того, сам факт проведения этой спецоперации украинские власти не подтверждали.



В июне 2021 года Зеленский заявил, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но, по его словам, Украину в нее «максимально затягивали» другие страны.