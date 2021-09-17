ОБСЕ узнала подробности ранения двух жителей Донецка от обстрела

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии уточнили информацию о ранении 8 сентября женщины и мужчины в северо-восточной части Киевского района неподконтрольного Украине Донецка. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



14 сентября женщина по телефону сообщила наблюдателям, что она проживает на улице Стратонавтов в Киевском районе Донецка, и отметила, что вечером 8 сентября неподалеку от дома она услышала свист и последовавший взрыв, после которого она упала на землю и потеряла сознание. Она добавила, что, придя в сознание, она увидела, что мужчину, который ремонтировал забор около ее дома, также ранили. Впоследствии скорая помощь доставила их в больницу Донецка.



В тот же день мужчина по телефону сообщил наблюдателям, что 8 сентября он ремонтировал забор возле дома упомянутой выше женщины на улице Стратонавтов, а также добавил, что во второй половине дня он неоднократно слышал звуки отдаленного обстрела. Он отметил, что в тот вечер он услышал взрыв неподалеку и почувствовал, что был ранен.



9 сентября медработники больницы в Донецке по телефону сказали наблюдателям, что 8 сентября в больницу доставили женщину и мужчину с ранениями, соответствовавшими последствиям обстрела.



Ранее о ранении этих мужчины и женщины сообщила группировка «ДНР».