«ДНР» заявила о ранении двух жителей Донецка

Группировка «ДНР» сообщила о ранении двух жителей в Киевском районе Донецка. По информации «представительства ДНР в СЦКК», в результате минометного обстрела ранения получили мужчина и женщина.



Как сообщается, у пострадавшей женщины, 1971 г.р. – осколочные ранения левого плеча и области малого таза, у мужчины, 1981 г.р. – закрытая черепно-мозговая травма, раны мягких тканей головы, осколочные ранения верхней трети левого бедра, травматический шок.



Раненые доставлены в «республиканский травматологический центр».



Также «ДНР» заявляет о повреждении жилого дома по адресу: ул. Стратонавтов, д. 62.