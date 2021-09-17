Задолженность по обязательным выплатам военным достигла почти 1,5 млрд гривен

Задолженность Министерства обороны обязательных выплат военнослужащим составляет 1 млрд 465 млн грн. Об этом сообщает Офис Уполномоченной Верховной Рады по правам человека.



Отмечается, что к омбудсвумен Людмиле Денисовой поступают многочисленные обращения военнослужащих и членов их семей о нарушении конституционных прав, в связи с задолженностью выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи.



В частности, 1 млрд 271 млн гривен — это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление.



Также прекращено финансирование «боевых выплат» военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.



Денисова направила запрос первому вице-премьер-министру экономики Алексею Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), о необходимости рассмотрения с привлечением ответственных лиц Минобороны на очередном заседании рабочей группы ситуации вокруг образовавшейся задолженности перед военнослужащими.