Мариуполь вошел в топ-10 рейтинга городов Украины по качеству жизни

Мариуполь занял шестое место в глобальном рейтинге городов Украины по качеству жизни и другим параметрам. Оценивание проводилось Международным республиканским институтом (МРИ) и журналом «Новое время».



Рейтинг составлен в соответствии с удовлетворенностью жителями качеством обслуживания и услуг в 24 городах Украины.



Среди услуг в перечень оценивания вошли: тротуары, сбор мусора, транспортная инфраструктура, общественный транспорт, дороги, учреждения культуры, публичные парки и скверы, дворы и придомовые территории, деятельность полиции, экология, окружающая среда, парковки.



Самый высокий показатель удовлетворенности жителей услугами и комфортом, предоставленными им властью, получила Винница. За Винницей расположился Луцк, далее идут Ивано-Франковск, Чернигов и Хмельницкий.



Мариуполь находится на шестом месте. Согласно опросу, жители города наиболее довольны парками и скверами, транспортной инфраструктурой.