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Мариуполь вошел в топ-10 рейтинга городов Украины по качеству жизни

17 сентября 2021, 22:36

Мариуполь вошел в топ-10 рейтинга городов Украины по качеству жизни

Мариуполь занял шестое место в глобальном рейтинге городов Украины по качеству жизни и другим параметрам. Оценивание проводилось Международным республиканским институтом (МРИ) и журналом «Новое время».

Рейтинг составлен в соответствии с удовлетворенностью жителями качеством обслуживания и услуг в 24 городах Украины.

Среди услуг в перечень оценивания вошли: тротуары, сбор мусора, транспортная инфраструктура, общественный транспорт, дороги, учреждения культуры, публичные парки и скверы, дворы и придомовые территории, деятельность полиции, экология, окружающая среда, парковки.

Самый высокий показатель удовлетворенности жителей услугами и комфортом, предоставленными им властью, получила Винница. За Винницей расположился Луцк, далее идут Ивано-Франковск, Чернигов и Хмельницкий.

Мариуполь находится на шестом месте. Согласно опросу, жители города наиболее довольны парками и скверами, транспортной инфраструктурой.

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