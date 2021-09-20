Стрельба в университете Перми. Подробности

В Перми (Россия) неизвестный в маске устроил стрельбу из оружия в здании государственного национального исследовательского университета.



Студенты и преподаватели закрылись в аудиториях и оставаться на местах.





В сети появилось видео, как студенты покидают здание, выпрыгивая из окон второго этажа. Среди выпрыгнувших есть пострадавшие в результате падения. Таким образом, в министерстве здравоохранения РФ считают, что в целом во время трагедии пострадали более 10 человек.



Университет сообщил о четверых пострадавших в результате стрельбы в вузе. По предварительной информации полиции, в результате инцидента также есть погибшие.



В следственном комитете сообщили, что восемь человек погибли, 19 – пострадали.



«Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен», – говорится в пресс-релизе.



Между тем, по информации пресс-службы университета, стрелок был ликвидирован.



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