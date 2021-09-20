Еще один подозреваемый боевик задержан в Луганской области

В Луганской области задержан подозреваемый в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганске в 2014 году. Оперативники спецслужбы установили, что житель Станицы Луганской в ​​апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления. Подозреваемый искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники и других материальных ценностей, которые были в здании СБУ.



После штурма подозреваемый дежурил на баррикадах и обеспечивал «пропускной режим» на входе захваченного здания. Затем нес «службу» на блокпосту у Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и авто.



Следователи утверждают, что мужчина вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины, а причиной возврата стал конфликт с другими боевиками и их руководством.



Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под Белокуракино.



Мужчине уже сообщили о подозрении. За участие в незаконных вооруженных формированиях задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.