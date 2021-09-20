Реакция США на выборы в Госдуму РФ: Мы не признаем голосование на оккупированной части Украины

В Государственном департаменте США не признают проведение российских парламентских выборов 17-19 сентября на оккупированных РФ территориях Украины. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в заявлении.



Также в Госдепе отметили, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому судопроизводству, а принятие ряда законов серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило российскому народу реализовать свои гражданские и политические права. Также ограничения со стороны правительства РФ и маргинализация независимых политических фигур не позволили наблюдать за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).



«Эти действия противоречат обязательствам России, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также ее обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ», — говорится в заявлении.

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