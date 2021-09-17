Украина наложит санкции за привлечение жителей Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о наложении санкций против представителей России, которые привлекли к голосованию на выборах в Госдуму РФ жителей Донбасса и Крыма. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



«Мы уверены, что на этих территориях РФ не имеет права проводить выборы. Все участники этого процесса, которые принимают участие: члени участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами, будут под санкциями нашей страны», — сказал он на брифинге



Сегодня был проработан первый список лиц, которые попадут под санкции.



Санкции будут наложены в ближайшее время указом президента, добавил Данилов.



Секретарь СНБО уточнил, что под санкции попали: 53 члена территориальных избирательных комиссий и 33 кандидата в Госдуму.



Он добавил, что этот перечень будет дополняться.

Сегодня в России началось голосование на выборах в Государственную думу, которое продлится до 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.



Голосовать жители неподконтрольной Украине части Донбасса будут как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.



Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.