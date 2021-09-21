Новые правила карантина вступили в силу: Что изменилось при пересечении границы и КПВВ

Со вступлением в силу с 20 сентября новых карантинных правил для пересекающих КПВВ на Донбассе особых изменений не произошло. Об этом рассказал «Новостям Донбасса» спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.



«Фактически для линии соприкосновения ничего не изменилось. Просто нормативный документ приведен в соответствие с требованиями, которые установлены министерством здравоохранения», — отметил Демченко.



В то же время, добавил он, в правила по пересечению границы для иностранцев введен пункт, который раньше не предусматривался, об освобождении от самоизоляции иностранцев и лиц без гражданства, которые планируют проследовать через Украину транзитом. На это им дается 48 часов.



Также исключена одна норма по пересечению границы гражданами Украины. Если раньше было прописано, что от самоизоляции освобождаются украинцы, которые выехали за пределы страны до 4 августа, то теперь эта норма отменена.



«Других нововведений, которые касаются пересечения границы или линии соприкосновения, или админграницы с Крымом, — нет», — подытожил Андрей Демченко.



В целом в новом постановлении о карантине изменились формулировки по освобождению от самоизоляции при вакцинации. Так, освобождаются от самоизоляции лица, имеющие документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, который подтверждает вакцинацию от COVID-19 вакциной, включенной ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Для привитых одной дозой двухдозной вакцины это «желтый» сертификат, для привитых одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины — «зеленый» сертификат. Также освобождены от самоизоляции лица, имеющие документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19.



Для пересекающих КПВВ на Донбассе и админграницу с Крымом документы, полученные, в том числе до последних изменений, при полной или частичной вакцинации от COVID-19 или о выздоровлении, остаются действительными, и на их основании лица освобождаются от самоизоляции. К документам, освобождающим от самоизоляции, добавились «желтые» и «зеленые» сертификаты.