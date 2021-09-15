Новые карантинные ограничения в Украине начнут действовать с 20 сентября

Изменения в правилах карантина для разных зон эпидемической опасности и новые типы COVID-сертификатов вступят в силу 20 сентября. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.



Соответствующие изменения были приняты постановлением Кабмина 13 сентября.



В частности, COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые «желтый» или «зеленый») и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19.



«Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации от ковида.



При наличии у пересекающих границу Украины «желтого» или «зеленого» COVID-сертификата можно не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий через КПВВ.



«COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется», — отметил Немчинов.



Кроме того, Кабмин обновил перечень карантинных ограничений в разных зонах эпидемической опасности.



В частности, правительство разрешило работу бизнеса в «красных» зонах при условии полной вакцинации работников и посетителей. В то же время окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.



Учебные заведения в случае введения «желтого» уровня эпидемической опасности смогут работать при наличии не менее 80% работников с «желтыми» или «зелеными» COVID-сертификатами, а в случае введения «красного» уровня — только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.



Также были обновлены другие требования адаптивного карантина.