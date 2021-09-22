Рада назначила внеочередные выборы городского головы Доброполья

Верховная Рада Украины на заседании 22 сентября приняла постановление о назначении внеочередных выборов Добропольского городского головы Покровского района. «За» проголосовали 328 народных депутатов.



Согласно постановлению, выборы состоятся 31 октября 2021 года.



Документом, в частности, поручено Центральной избирательной комиссии определить объем бюджетных средств, необходимых для проведения выборов Добропольского городского головы, а Кабинету министров — обеспечить финансирование избирательного процесса.



Внеочередные выборы проводятся в связи с тем, что на промежуточных выборах 28 марта 2021 года городской голова Доброполья Андрей Аксенов был избран народным депутатом Украины в одномандатном избирательном округе № 50.