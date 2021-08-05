Выборы в Славянске: Новоназначенный глава ВГА назвал возможные сроки

Местные выборы в Славянске могут пройти весной 2022 года. Об этом сказал глава Славянской городской военно-гражданской администрации (ВГА) Вадим Лях на пресс-конференции в четверг.



Он напомнил, что согласно законодательству, выборы назначаются либо весной, либо осенью.



«Понятно, что за три месяца их нужно объявить, принять решение Верховной Рады, выделить финансирование, поэтому я думаю, что здесь самая ближайшая дата – это весна», – сказал Лях.



Он отметил, что создание ВГА проводилось не ради введения администрации, а ради того, чтобы разблокировать вопросы, связанные с экономическим и политическим кризисом в городе.



«Конечно же, выборы состоятся», – подчеркнул глава Славянска.



По его словам, нужно пройти процедуру регистрации ВГА, вхождения ее в полномочия. Потом должна состояться подача документов на проведение выборов с соблюдением определенных временных промежутков, и Верховная Рада принимает решение.



«Задача моего нахождения здесь – это чтобы громада вообще не почувствовала никаких изменений, кроме как улучшений», – сказал Вадим Лях.



Он добавил, что с момента назначения главы ВГА и депутаты, и исполком «прекращают свое юридическое существование». В частности, бюджет города уже будет принимать руководитель ВГА без обсуждения с депутатами.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.



Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.



Вадим Лях был переизбран мэром Славянска осенью 2020 года. Он был выдвинут партией «Оппозиционный блок».



В начале июля стало известно, что Лях мобилизован на военную службу — это нужно было для согласования на должность главы ВГА. Вместе с тем против назначения Ляха главой ВГА протестовали ветераны АТО и активисты.



Распоряжение о назначении Вадима Ляха председателем Славянской ВГА глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подписал 4 августа.