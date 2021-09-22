В ОРДЛО привезли более 37 тонн гуманитарной помощи Красного Креста

В отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые временно неподконтрольны украинской власти, сегодня доставили очередную партию гуманитарной помощи.



Как сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, гуманитарный груз общим весом 37,2 тонны направлен от всех государств-членов Женевских конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.



Грузовики с гуманитарной помощью для жителей ОРДЛО пересекли линию соприкосновения в КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине.

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