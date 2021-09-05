Швейцария направила в Донецк 130 грузовиков с гуманитарной помощью

Первый из четырех запланированных крупных гуманитарных грузов из Швейцарии пересек линию соприкосновения в Донбассе в направлении Донецка. Об этом в воскресенье в Twitter сообщило посольство Швейцарии в Киеве.



«Сегодня первый из четырех крупных конвоев из Швейцарии — 130 грузовиков с гуманитарной помощью — в сопровождении группы швейцарского подразделения гуманитарной помощи пересек линию соприкосновения [на Донбассе] в направлении Донецка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это 13-й и самый крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией в восточную часть Украины.



«[Транспорт] доставит химикаты для очистки воды, 1,5 млн антиген-тестов на ковид и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких», — проинформировало дипломатическое представительство.