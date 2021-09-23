Украина передала в ОРДЛО останки мужчины, погибшего под Славянском в 2014 году

Сегодня, 23 сентября, украинская сторона передала останки мужчины, погибшего в районе Славянска, его матери в ОРДЛО. Об этом сообщается в телеграм-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



«В качестве инициативы доброй воли и в рамках деятельности гуманитарной подгруппы ТКГ украинская сторона передала останки человека, погибшего в ходе конфликта: Мялкина Анатолия Владимировича, что пропал без вести в июне 2014 года в районе Славянска Донецкой области. Останки переданы его матери», — говорится в сообщении.



В украинской делегации в ТКГ поблагодирили за соответствующую помощь координатора гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Шарлотту Реландер.



Согласно данным сайта «Миротворец», Анатолий Мялкин проживал в Донецке и в 2014 году принимал участие в боях против украинской армии на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.