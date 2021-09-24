Более 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки впервые с апреля

За четверг, 23 сентября, в Украине выявили 9058 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 192 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 415 пациентов, а 140 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 379 483 человек. Из них выздоровели 2 240 388 пациентов, а умерли 55 424 человека.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.



Вчера провели 82 181 тестирование.



В последний раз более 9 тысяч больных за сутки в Украине фиксировали в конце апреля.