Украина перешла в «желтую» зону карантина. Какие ограничения

С 23 сентября на всей территории Украины ввели «желтый» уровень эпидемиологической опасности из-за ситуации с коронавирусом. Это означает ужесточение карантинных ограничений, но определенные послабления получат вакцинированные люди.
Какие ограничения в «желтой» зоне карантина
Преференции для вакцинированных
В то же время ограничения «желтого» уровня не действуют, если все посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или результат ПЦР или экспресс-теста, который был сделан не ранее 72 часов.
Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинных ограничений, остается за владельцем. Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений можно с помощью международных свидетельств, «желтых» или «зеленых» внутренних COVID-сертификатов, справкой 063/о, действующей справкой об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген.
Как будут работать образовательные учреждения
Учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной сделанной прививкой от коронавируса. В качестве подтверждения принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.
Как будут работать образовательные учреждения в «желтой» зоне
Учебные заведения в «желтой» зоне будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной сделанной прививкой от коронавируса. Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.
При этом детским садам и начальной школе (1-4 классы) разрешили работать в очном режиме при любом уровне эпидемической опасности.