Украина перешла в «желтую» зону карантина. Какие ограничения

С 23 сентября на всей территории Украины ввели «желтый» уровень эпидемиологической опасности из-за ситуации с коронавирусом. Это означает ужесточение карантинных ограничений, но определенные послабления получат вакцинированные люди.



Какие ограничения в «желтой» зоне карантина



Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или наполненностью залов более двух третей;

Заведения общепита могут работать, если расстояние между столиками составляет минимум 1,5 метра, а за каждым из них находится не более 4 человек;

Кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с запыленностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.

Преференции для вакцинированных



В то же время ограничения «желтого» уровня не действуют, если все посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или результат ПЦР или экспресс-теста, который был сделан не ранее 72 часов.



Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинных ограничений, остается за владельцем. Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений можно с помощью международных свидетельств, «желтых» или «зеленых» внутренних COVID-сертификатов, справкой 063/о, действующей справкой об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген.



Как будут работать образовательные учреждения



Учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной сделанной прививкой от коронавируса. В качестве подтверждения принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.



Как будут работать образовательные учреждения в «желтой» зоне



Учебные заведения в «желтой» зоне будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной сделанной прививкой от коронавируса. Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.



При этом детским садам и начальной школе (1-4 классы) разрешили работать в очном режиме при любом уровне эпидемической опасности.