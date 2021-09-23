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Украина перешла в «желтую» зону карантина. Какие ограничения

23 сентября 2021, 08:54

Украина перешла в «желтую» зону карантина. Какие ограничения

С 23 сентября на всей территории Украины ввели «желтый» уровень эпидемиологической опасности из-за ситуации с коронавирусом. Это означает ужесточение карантинных ограничений, но определенные послабления получат вакцинированные люди.

Какие ограничения в «желтой» зоне карантина

  • Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или наполненностью залов более двух третей;
  • Заведения общепита могут работать, если расстояние между столиками составляет минимум 1,5 метра, а за каждым из них находится не более 4 человек;
  • Кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с запыленностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.

Преференции для вакцинированных

В то же время ограничения «желтого» уровня не действуют, если все посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или результат ПЦР или экспресс-теста, который был сделан не ранее 72 часов.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинных ограничений, остается за владельцем. Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений можно с помощью международных свидетельств, «желтых» или «зеленых» внутренних COVID-сертификатов, справкой 063/о, действующей справкой об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген.

Как будут работать образовательные учреждения

Учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной сделанной прививкой от коронавируса. В качестве подтверждения принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.

Как будут работать образовательные учреждения в «желтой» зоне

Учебные заведения в «желтой» зоне будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной сделанной прививкой от коронавируса. Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.

При этом детским садам и начальной школе (1-4 классы) разрешили работать в очном режиме при любом уровне эпидемической опасности.

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