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Шмыгаль заверил, что тарифы в отопительный сезон расти не будут

24 сентября 2021, 11:24

Шмыгаль заверил, что тарифы в отопительный сезон расти не будут

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что страна готова к отопительному сезону, тарифы расти не будут. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«К отопительному сезону страна готова. Техническая готовность регионов уже составляет свыше 90%», — сказал он в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, запасы газа в хранилищах уже превышают 18,5 млрд куб. м, «планомерно идет подготовка к их увеличению».

«Как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот период, страна будет с теплом», — заверил премьер.

Премьер отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не должны расти, правительство будет помогать в этом местным властям.

«Цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго расти не будет и останется на таком же уровне (около 7,4 грн/куб. м), что позволит не повышать тарифы на отопление и горячую воду, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут снижены для большинства граждан, для остальных останутся неизменными», — сказал Шмыгаль.

В то же время по данным РБК-Украина, в НАК «Нафтогаз Украины» не хватает денег на закупку газа на зимний период, так как компания закончила прошлый год с убытком в 19 млрд гривен, несмотря на остаток на счетах в 57,7 млрд гривен. Общий объем сверхплановых расходов НАК может составить 123 млрд гривен. При этом в «Нафтогазе» подсчитали, что им придется заплатить на 33,7 млрд гривен больше ренты на газ собственной добычи.

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