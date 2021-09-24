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Новая провокация: Российские самолеты-разведчики залетели в зону ракетных стрельб ВСУ

24 сентября 2021, 21:29

Новая провокация: Российские самолеты-разведчики залетели в зону ракетных стрельб ВСУ

Российские самолеты неоднократно залетали в район военных учений украинских войск в Черном море. Об этом заявили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений», — говорится в сообщении.

Как уточняется, российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

«Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков», — подчеркнул руководитель стрельб – начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ Борис Генов.

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