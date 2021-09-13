Лукашенко хочет разместить российские военные комплексы на границе с Украиной

Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на 1 миллиард долларов. При этом, по словам Александра Лукашенко, часть вооружения будет «перекрывать периметр» на границе с Украиной.



В ходе военных учений «Запад-2021» Лукашенко заявил, что на переговорах в Кремле среди прочего обсуждались перспективы поставок комплексов C-400. Данное вооружение Беларусь может установит на юге страны.



«Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам», — цитирует Лукашенко белорусское государственное информагентство БЕЛТА.