В миссии ОБСЕ сообщили подробности ранения жителя Донецка

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила информацию о ранении мирного жителя временно неподконтрольного украинской власти Донецка. Об этом говорится в отчете миссии от 25 сентября.



СММ уточняла сообщения о том, что 17 сентября в Куйбышевском районе Донецка был ранен мужчина.



«21 сентября мужчина (50–59 лет) рассказал наблюдателям, что утром 17 сентября, находясь у себя дома на ул. Энгельса, 39, он услышал и увидел взрыв, после чего почувствовал боль в спине. 23 сентября мужчина (неустановленного возраста), представившийся сыном раненого, по телефону рассказал, что утром 17 сентября, находясь в доме своих родителей, он услышал и увидел взрыв, после чего увидел, что его отец, на момент взрыва находившийся в соседней комнате, ранен в спину», — сообщили в миссии.



Наблюдателям показали медицинскую справку, выданную в больнице Донецка, согласно которой мужчина (50–59 лет) был госпитализирован в осколочным ранением туловища, после чего ему сделали операцию.

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